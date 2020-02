大陸外交部24日下午舉行的外交部例行記者會上,新任外交部新聞司副司長趙立堅首次以發言人身份亮相。這位在新冠肺炎疫情背景下誕生的新發言人,在外交部結束網上記者會,回復於外交部「藍廳」現場舉行,就吸引了海內外媒體的關注。自此,大陸外交部發言人恢復到了原有3人規模。

據《環球時報》報導,趙立堅此前在大陸媒體的知名度不高,但他在海外社交媒體推特上算是知名網紅。此前,作為大陸駐巴基斯坦使館臨時代辦的趙立堅,在推特上開設有個人帳號,多次就大陸外交問題做出強硬回應與澄清,目前擁有推特粉絲超過24萬人。

大陸外交部結束網上記者會,回復於外交部「藍廳」現場舉行的首日,由外交部發言人華春瑩(右)對外介紹新任發言人趙立堅。(圖/騰訊新聞)

去年8月23日,趙立堅調回北京出任外交部新聞司副司長一職,當時媒體猜測他可望扇成為新的外交部發言人,如今趙立堅的接任外交部發言人工作,符合外交的期待。

報導說,趙立堅曾在大陸新疆政策上與美國前國家安全顧問、前駐聯合國大使蘇珊.賴斯在推特上激烈交鋒,一戰成名,被大陸輿論稱為「網紅」、「推特上最紅的戰狼外交官」。去年7 月他又在推特上呼應37國對大陸新疆治理的支援,並嚴厲批評了西方22國對大陸新疆政策的抹黑。

《環球時報》指出,去年5月21,趙立堅的懟人功力就已經鋒芒畢露。針對華為頻繁遭致川普政府打壓的情況,趙立堅當天在其個人推特上發佈了一張「蘋果被切成片」的照片。他開玩笑說:「突發新聞:川普這麼痛恨一家中國民營企業的原因揭曉了。看看華為的標識,它把蘋果切成了碎片……」

在新冠肺炎疫情暴發後,趙立堅也一直在其推特上發佈大陸抗擊疫情的最新進展,並教導民眾如何監測、防護疫情。而在《華爾街日報》刊發的題為《中國是真正的亞洲病夫》(China Is the Real Sick Man of Asia)的署名文章,趙立堅亦予以強硬回應,指稱這些被川普罵了3年「假新聞」的媒體臉皮越來越厚,置道義、理性外衣於不顧,進行赤裸裸的歧視、挑釁、發洩、污蔑,這些精英招牌露出了原型。

趙立堅還指責美國國務卿蓬佩奧仍然透過中央情報局局長的視角看待事物,誤解和誹謗大陸,說他「習慣於說謊、欺騙和偷竊」,「滿腦子都是骯髒的政治陰謀。」

(中時電子報)