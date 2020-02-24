莿桐鄉農會示範煮黑蒜飯。（周麗蘭攝）

口湖漁類生產合作社的黑蒜瓣50克100元、黑蒜頭一包500克800元。（周麗蘭攝）

雲林縣農會的10瓶裝黑蒜精禮盒銷售一空（左），目前只剩黑蒜頭。（周麗蘭攝）

莿桐農會的黑蒜精也賣光光。（周麗蘭攝）

斗六一品堂中醫診所院長邱炳琳表示，大蒜在文獻上有殺菌、滅菌功能，可增強抵抗力，保健平常就要做，疫情過後更需要吃。（周麗蘭攝）

雲林縣是產蒜大縣，縣內生產的蒜頭加工品包括蒜頭精、黑蒜頭、黑蒜精最近都被搶購一空，縣政府24日舉行記者會，再強力推薦縣內的蒜頭加工產品。

包括雲林縣農會、莿桐鄉農會、雲林農產物流公司、口湖漁類生產合作社、詠統生物科技公司的蒜頭加工品，因新冠肺炎疫情而熱銷，必須趕工供應。

雲林縣農會的10瓶裝黑蒜精禮盒銷售一空，目前只剩黑蒜頭，180克裝（約8顆）售價350元、350克裝（約14顆）750元。員工表示，上周在台北市希望廣場促銷，所有蒜頭產品賣光光。

雲林農產物流公司目前還有黑蒜頭禮盒有6小盒，原價1080元，未來可能降價3折。

口湖漁類生產合作社的黑蒜瓣50克100元、黑蒜頭一包500克800元。

縣長張麗善表示，雲林縣大蒜種植面積占全台九成，國產蒜頭派拍碎時味道嗆辣，也有很強的抗菌效果，是味道平淡的進口蒜頭無法比擬。

斗六一品堂中醫診所院長邱炳琳表示，大蒜在文獻上有殺菌、滅菌功能，可增強抵抗力，保健平常就要做，疫情過後更需要吃，雲林縣的蒜頭品質常好，可在食材上多運用。B

(中時 )