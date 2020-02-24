央行今公布1月M2及M1B年增率，分別為4.6%及7.61%，雙雙較去年12月上揚，主要係受外資資金匯入，淨匯入約12.9億美元，此外，元月全體貨幣機構放款和投資月增率為0.95%，年增為4.88%，主要是銀行對政府債權轉呈衰退所致。

元月M2年增率4.6%，創2016年8月以來新高；而M1B年增率7.61%，則是2019年5月以來新高。

元月證券劃撥存款餘額為2.096兆元，再創歷史新高，但股票融資月底餘額則下滑到1917億元新台幣。至於外幣存款餘額為6.2864億元新台幣再創新高，年增8.51%，年增率為2018年8月以來新高。

央行經研處副處吳懿娟表示，元月台股表現依舊亮眼，仍處高點，股價指數持續呈現上揚趨勢、處於相對高點，外資從去年9月以來都是淨匯入，1月淨匯入12.9億美元，支撐M2表現，也反映外資依舊看好台灣。元月本國法人和外資的台股參與比重均較去年12月提高。

吳懿娟表示，目前台灣的資金動能依然充沛，這也是全球性的現象。

(時報資訊)