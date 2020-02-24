中華電信24日表示，以創新開發協助視障朋友生活的「語音隨身助理」APP（CHT for Voice Assistance APP for the Visually Impaired）主題專案，入圍GSMA GLOMO（Global Mobile）Awards 2020之「數位時代受信賴之最佳行動創新獎」（「Best Mobile Innovation for Building Trust in the Digital Age」)，凸顯創新應用實力備受國際肯定。

GSMA GLOMO Awards為GSMA所舉辦之獎項，GSMA為國際著名的協會，全球有750家以上的行動業者會員，因此GSMA GLOMO Awards在國際行動業界有相當的聲譽與影響力，今年是第25屆，歷屆獲獎公司皆是行動通訊產業中重量級的領導業者，以2019年為例，得獎者包括易利信、華為、韓國電信、三星、google等。

GSMA 執行長John Hoffman表示，GLOMO Awards提供一個世界舞台，表彰行動產業中最具啟發性和創新性的發展，特別是從5G、智慧聯網到新興市場創新和技術多樣性等各方面，都處於領先地位的公司，獎項吸引大量高質量的參賽作品，因此獲得提名是一項巨大的成就。

中華電信表示，身為數位時代的領航員，夙以「縮短數位落差、創造數位機會」為職志，開發「語音隨身助理」APP就是運用本公司創新開發的思維與能力、協助視障朋友提高獨立處理生活事物的能力，以更融入社會並減少相關社會成本，確實落實本公司的服務宗旨，連結聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals ，簡稱SDGs)中第十項「減少不平等」目標；並實踐「身心障礙者權利公約」（The Convention on the Rights of Persons with Disabilities，簡稱CRPD）的精神、體現文化平等權利。

中華電信有感於視障朋友生活上遭遇諸多不便，與「中華民國無障礙科技發展協會」及「淡江大學視障資源中心」合作，由無障礙協會與淡大協助從視障朋友的角度提出需求，中華電信研究院戮力運用最先進的行動技術，開發能確實提供視障朋友適切協助的「語音隨身助理」APP，真正嘉惠視障朋友。

「語音隨身助理」APP 友善且易於使用、符合視障朋友所需，所研發的軟體兼具擴充功能，能不斷升級、改進，且任何有中文使用介面的手機均能下載使用，沒有地域的限制，內容多樣齊全，包括鈔票辨識、生活物品辨識、雲端閱讀、公車動態資訊等，是視障朋友生活上最有力的科技幫手；同時隨著數位科技的不斷演進，「語音隨身助理」APP更結合多元創新技術，包括光學文字辨識（Optical Character Recognition，簡稱OCR）、雲端科技、人工智能和大數據等。

中華電信表示，這款專門為視障朋友開發的APP，自2013年發表以來，有效地鼓勵視障人士使用網際網路，截至目前為止，台灣大約有逾5.6萬名視障人士，而該應用程式下載次數已突破5.4萬，未來，中華電信將持續構建數位平等權利的應用，積極應用榮獲國際肯定的創新實力，結合5G互聯網的發展，擴展AI圖像識別，自動語音導航和推送通知服務等功能。

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