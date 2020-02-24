詮佳集團2020開春新案「詮國臻品」銷售傳捷報，進場1個多月來，締造預約七成、完成簽約五成的亮眼成績！今（24）日在詮佳集團-詮國建設董事長李欽泗，以及台中市議會副議長顏莉敏、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人到場祝賀下開工動土！詮國建設董事長李欽泗當場捐贈教育基金給查馬克文教協會。

「詮國臻品」現場銷售經理李柏翰表示，龍井、大肚、沙鹿為今年台中海線推案熱區之一，其中又以三號國道龍井交流道周遭熱度始終不減，除東海大學帶來的人文氣息，附近生活機能近年愈加成熟、交通便利，吸引許多在地、外來民眾移居此地。

「詮國臻品」規劃5樓電梯別墅，擁有雙車位、雙主臥，總戶數僅16戶，每戶總價從1,680萬至2,880萬元，總銷金額約3.5億元。李柏翰表示，已購客戶以區域客為主，很多是二代同堂或三代同堂，甚至有企業主為二代而買。

李柏翰強調，考慮全球近年氣候變遷巨大，「詮國臻品」選用大同超高水密氣密窗，較一般市售氣密窗水密規格高出一倍；並提供UPS設備，外界斷電時，能提供暫時電力。

此外，衛浴、廚房等皆採用日本高級建材，最惱人的小黑蚊則以高規格20目紗網阻絕；此外，該案與中保無限+APP配合，讓住宅智慧生活化。「詮國臻品」採筏式基礎，提高防震係數，並提供3年防水保固，預計2021年第一季完工。

「只做唯一，不做第一」的詮佳集團，自行開發「詮佳築語法」建築白皮書，制定標準工法SOP，因此拿下國家建築金質獎首獎、國家建築金石獎、國家建築金球獎等建築大獎的肯定。

詮佳集團總裁李欽泗強調，土地資源有限，如何把人本精神回歸到建築上，是建案最重要的事；「詮國臻品」案特別邀請具APEC建築師資格的陳維凱，打造「三代同堂」適居環境，包括銀髮族動線需求等。

詮佳集團今年不僅推出台中龍井「詮國臻品」新案，李欽泗透露，目前籌劃在台中單元二重劃區打造AI國際商辦，以及在台中推出兩個綠建築新案，預估下半年正式公開。

「詮國臻品」開工典禮當日，由查馬克文教基金會帶來精彩的演出之外，長期關注小朋友教育的李欽泗賢伉儷，當天也贈送表演的小朋友背包、紅包及平安米，更致贈查馬克基金小朋友教育基金，讓學童能專心求學，善盡企業的社會責任。

(工商 )