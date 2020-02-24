2020台灣燈會23日晚圓滿落幕，主副展區總參觀人次達1,182萬人次。其中，交通疏運及交通管制是遊客順利到達園區的關鍵。台中市交通局長葉昭甫24日表示，燈會交通疏運以「鐵路+接駁」為主，期間交通局協調台、高鐵加開班次協助疏運，並配合接駁車調度得宜，展區周邊交通管制措施良好，交通接駁順暢。

他感謝各機關協助，讓民眾賞燈後能順利返家，也讓璀璨燈會畫下完美句點。

葉昭甫表示，為協助疏運賞燈遊客，燈會主展區展演期間（2月8日至23日），每日高鐵南下加開5班次、北上加開3班次，且配合賞燈行程，調增部分車次自由座車廂數。台鐵則加開自強號、區間車及區間快車合計192班；另增停后里站自強號及莒光號列車共82班，協助疏運賞燈民眾。

葉昭甫指出，市府在后里主展區設置南轉運站（馬場接駁站）及北轉運站（后里東站接駁站），規劃太原停車場、大里運動公園、北水湳、秋紅谷、沙鹿火車站、神岡、麗寶樂園及甲保廠等8條接駁車路線。

文心森林公園副展區設置向上及南水湳接駁車路線，發車時間配合開、閉園時間，每日夜間11時30分前完成接駁車疏運任務，降低私人運具使用，維持展區周邊交通順暢。

此外，為讓民眾在寒冷天氣中賞燈，也能感受到市府的用心，交通局在主展區南、北轉運站發放太陽餅、脆麵及礦泉水等小點心，給返程搭接駁車的遊客，更發送限量小提燈給小朋友帶回家做紀念，周到服務更是讓民眾直呼「不只暖胃更暖心！」

葉昭甫說，燈會主展區規劃神岡停車場、麗寶樂園停車場及甲保廠停車場等3處停車場，市區規劃秋紅谷停車場、北屯太原停車場、大里運動公園地下停車場、沙鹿火車站及北水湳停車場等五處停車場，共提供1萬1,136格汽車停車位。

另規劃后科路鄰近南轉運站旁的友達機車停車場，提供約8,000格機車停車位，方便民眾停放機車後步行進入展區參觀。

(工商 )