鄭男昨天在新營偷彩券，還在路邊刮起來，被員警當場抓到。(翻攝照片)

鄭男在全台犯了不下10起彩券行竊案，早就成為黑名單。(翻攝照片)

家住新北的鄭姓男子因涉及多起彩券行竊案遭警方追緝，他變本加厲，索性全台趴趴走，一到當地就鎖定彩券行，佯裝要挑選刮刮樂，再趁店家不注意偷了就跑，去年迄今犯下超過10起類似案件，遭到9個地檢署通緝在案，23日他在台南新營故技重施，得手31張彩券，還跑去公園狂刮，不到1小時就被員警抓到，當場逮捕歸案。

據了解，鄭男從被通緝後就居無定所，搭著火車流竄南北二路，到火車站後就偷竊腳踏車四處尋找犯案對象，昨天他在新營找到一家彩券行，佯稱要購買彩券，當身障老闆挑選時，他抓了桌上的彩券就跑，老闆無力追趕馬上報警追查。

新營警方立刻調閱路口監視器，並出動警力搜尋，警方判斷鄭男腳踏車應是偷竊而來，因此到新營火車站附近搜索，在鐵道公園發現衣著相似，正猛刮刮刮樂的男子，一擁而上將他制伏，他見警方火速趕到嚇得束手就擒，並坦承竊案是他所為，價值1萬7900元的刮刮樂幾乎被他全數刮完，僅中1萬5800元，另外警方還在他身上起出12萬5000元，一度懷疑是贓款，但因鄭男提出投資股市的請領證明沒有扣押，他也比照刮刮樂市值再賠償店家3000元表達悔意。

鄭男從新北一路南下，幾乎偷遍台鐵沿線縣市彩券行，全台彩券行串連，多半都有張貼鄭嫌犯案影像照片的海報，以提醒店家注意並嚇阻嫌犯，沒想到鄭男還是沒在怕，繼續行竊，最後也是賊星該敗，落在警方手裡，訊後依竊盜罪嫌送辦，新營分局分局長李名昌表示，若彩券行遇到類似情事，應立刻向警方通報，平時也應提高警覺，降低竊嫌下手機會。

(中時 )