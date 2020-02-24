陸文旅部提醒：中國遊客在美屢遭不公平對待，切勿前往美國旅遊 18:392020/02/24 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2018年10月2日，數位大陸遊客利用假日來到美國阿拉斯加費爾班克斯自駕車追尋北極光。（照片取自中新社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸媒體報導，文化和旅遊部發布赴美旅遊安全提醒。近期，由於美方的過度防疫措施以及美國內安全形勢，大陸遊客在美屢遭不公平對待。文化和旅遊部提醒大陸遊客切實提高安全防範意識，切勿前往美國旅遊。 (旺報 ) #旅遊 #大陸 #安全 #遊客 #文化 也許您會感興趣 推薦閱讀 故宮南院衝人氣 廣邀民代捧場 04:102020/02/20 地方新聞 五福旅遊齊響應 『We Will Be Fine』推星宇檳城團體旅遊8,888起 23:172020/02/21 旅遊 玩什麼、怎麼玩 代表遊客品味 04:092020/02/22 話題觀察 手機旅者 旅遊傳播更真實有感 04:092020/02/22 話題觀察 復刻老上海 陸旅遊演藝不怕疫外 04:092020/02/22 話題觀察 旅遊強心針 陸實景演出疫軍突起 04:092020/02/22 話題觀察 疫情重擊 陸旅遊業慘損13兆 04:092020/02/22 話題觀察 陸國內旅遊收入 估年減兩成 04:092020/02/22 財經要聞 日韓警示升級 旅遊業憂全線崩潰 01:552020/02/22 生活新聞 危老都更需合理配套 保障居住安全 01:562020/02/22 財經焦點 兩岸熱門新聞 粉絲24萬 陸戰狼外交官趙立堅接任發言人 - 兩岸 逆轉！ 武漢「半解禁取消」陸中央公告通告無效 - 兩岸 滯武漢血友病童和其母親 今晚返台！預計22：40抵達桃園機場 - 兩岸 陸全國人大常委會針對疫情通過兩項重要決定 - 兩岸 陸專家證實：新冠肺炎發病前兩天 就出現傳染性！ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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