大陸媒體報導，文化和旅遊部發布赴美旅遊安全提醒。近期，由於美方的過度防疫措施以及美國內安全形勢，大陸遊客在美屢遭不公平對待。文化和旅遊部提醒大陸遊客切實提高安全防範意識，切勿前往美國旅遊。

(旺報 )