馬來西亞副總理旺阿芝莎

馬來西亞總理馬哈地今（24）日宣布請辭，根據馬來西亞媒體報導，副總理旺阿芝莎（Wan Azizah Wan Ismail）程序上將暫代總理職位，馬來西亞可能出現首位女總理。

馬哈地今日拋出震撼彈，宣布請辭馬來西亞總理，大馬政壇大地震，據星洲網報導，副總理新聞秘書索妮雅表示，總理請辭，按照程序，將由副總理暫代總理職位。

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她說：「我們也還在釐清，代總理需不需要到國家王宮宣誓就職。」

馬哈地請辭消息曝光後，旺阿芝莎今日都不願接受媒體訪問。

(中時電子報)