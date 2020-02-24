馬哈地請辭暫代 大馬可能出現首位女總理 16:532020/02/24 中時電子報 吳映璠 、 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 馬來西亞副總理旺阿芝莎（Wan Azizah Wan Ismail）。（路透） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞副總理旺阿芝莎 馬來西亞總理馬哈地今（24）日宣布請辭，根據馬來西亞媒體報導，副總理旺阿芝莎（Wan Azizah Wan Ismail）程序上將暫代總理職位，馬來西亞可能出現首位女總理。 馬哈地今日拋出震撼彈，宣布請辭馬來西亞總理，大馬政壇大地震，據星洲網報導，副總理新聞秘書索妮雅表示，總理請辭，按照程序，將由副總理暫代總理職位。 身為安華妻子的旺阿芝莎要馬哈地信守交棒承諾 她說：「我們也還在釐清，代總理需不需要到國家王宮宣誓就職。」 馬哈地請辭消息曝光後，旺阿芝莎今日都不願接受媒體訪問。 (中時電子報) #馬來西亞 #總理 #首相 #馬哈地 #女總理 #旺阿芝莎 #請辭 #暫代 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020馬來西亞銀髮健康照護展 搶攻銀髮商機 04:092020/02/20 焦點新聞 MH370機長自殺式謀殺 馬來西亞前官員：空穴來風 12:352020/02/20 國際 直擊！鉤子勾破冷凍櫃 工人活活毒死 14:312020/02/20 時事 台女赴馬來西亞工作失聯 警千里連線助團圓 16:162020/02/20 社會 不受疫情干擾 台銀吉隆坡辦事處20日如期開業 16:322020/02/20 財經 亞洲盃》中華男籃最終訓練 帕克：準備好了 19:302020/02/20 體育 8金8銀4銅1特別獎 馬來西亞發明展我得第二 12:502020/02/23 生活 馬來西亞MTE國際發明展 葡萄王奪2金1特別獎 10:362020/02/24 財經 權鬥！馬國總理馬哈地退黨辭職固權 安華接棒恐又落空 14:052020/02/24 國際 《生醫股》馬來西亞MTE國際發明展，葡萄王奪2金1特別獎 16:342020/02/24 財經 國際熱門新聞 皇家2字點怒火 哈利梅根砲轟女王 - 國際 權鬥！馬國總理馬哈地退黨辭職固權 安華接棒恐又落空 - 時事 氣炸有理！川普不讓新冠患者返美 CDC官員挺 - 國際 39人28中鏢 韓赴以朝拜團恐大散病毒 - 國際 不斷更新》日又2官員確診 北海道校車司機也中鏢 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。