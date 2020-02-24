全台國中小學25日開學，台南市藍綠議員皆緊盯新冠肺炎防疫工作，國民黨議員洪玉鳳、蔡育輝聯手贈送抗疫消毒物資給5所學校，民進黨議員邱莉莉建議編列加班津貼及通訊補助給前線防疫的里幹事們。

洪玉鳳、蔡育輝24日將抗疫化口號為實際行動，分送中西區的協進、永福、忠義、進學與成功5所國小及附設幼兒園共148班。每班可獲包括消毒用的次氯酸水3桶、抗菌洗手乳2瓶與1塊抹布。

蔡育輝宣布將跟進在新營區學校發放次氯酸水協助學校抗疫。洪玉鳳希望各界一起幫助學生與弱勢團體，響應「愛的抗疫」。

邱莉莉呼籲市府開學後要繃緊神經，作到「防疫無破口、檢疫有依序」增加補助第一線防疫人員的加班費與通訊費。

邱莉莉認為這波新冠肺炎疫情中，各里幹事每日負責通知新增個案，是第一線把關人員，面對居家隔離者與確診者，即使周六、周日仍需每日電話聯絡2次確認，必要時安排訪視及送餐，還需面對居家隔離者與居家檢疫者不理性辱罵。

邱莉莉指出，政府應重視里幹事們承擔的風險與壓力，除了應提供穩定口罩與消毒酒精，建議市府對於第一線防疫人員編列加班津貼及通訊補助，讓前線防疫戰的基層公務員無後顧之憂。

(中時 )