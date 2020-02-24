「國標舞女王」劉真裝葉克膜續命邁入第18天，今吳宗憲鬆口坦言從她第一天住院就知情，透露她目前已經撤掉葉克膜，但是否裝人工心臟，需等待醫院評估，更多消息他不願多說，認為基於尊重，應該由劉真家屬來決定及公布。

至於劉真撤掉葉克膜的下一步，不只能被動等待換心，健保去年10月開始給付新型人工心臟，能有效穩定心臟衰竭的狀況，甚至完全取代心臟，甚至可終生使用，而此款人工心臟，是目前健保單一醫療衛材給付額最高紀錄，要價400多萬。

目前心臟衰竭治療方式有用藥、冠狀動脈繞道手術、瓣膜修補或心臟移植等方式，其中心臟移植是對末期心臟衰竭最有效的治療法，然器捐移植登錄中心統計，一年有200至250人排隊等換心，然真正能撐住等到心臟的，低於50%。

據《健康2.0》節目訪談報導，三總心外科主治醫師許博順表示，研究顯示新型長效心室輔助器，可有效幫助患者穩定末期心衰情況，幫他們續命等到心臟移植，甚至不適合移植的患者，也可終生使用來取代心臟，目前三總施行此法的手術存活率為100%，唯終其一生需使用抗凝血藥物，便可正常生活，大幅提升患者生活品質。

而新型長效心室輔助器，為有條件健保給付，一年約有20名患者可接受此法幫助，然若是惡性腫瘤、肝腎功能異常、嚴重腦血管病變、超過65歲者，也適用此法，但須自費。

(中時電子報)