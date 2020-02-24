彰化縣多名村里長一早就到旺旺水神員林經銷站外排隊等候，強調公益活動不應該被政治口水曲解善意。（謝瓊雲攝）

旺旺集團自本月5日起在全台旺旺水神經銷站、90家「水神」次氯酸抗菌液門市免費提供抗菌液，給弱勢民眾和村里長，引發熱烈回響，卻因善意遭扭曲，發出聲明公益活動將於24日起不再供全台里長領取，上午多名村里長齊聚彰化員林唯一經銷站外，力挺旺旺水神繼續做公益。

位在員林市忠孝街的旺旺水神補充站，半個月來每天10點開門營業前，店門口就已擺滿20、30個空水桶，有些遠道而來的村里長甚至清晨5點就先來放桶子卡位，得知公益活動恐將取消，引發許多村里長憤慨。

民眾排隊等候領取旺旺水神抗菌液。（謝瓊雲攝）

民眾排隊等候領取旺旺水神抗菌液。（謝瓊雲攝）

由於彰化縣內僅一處經銷據點，除了員林市在地里長，鄰近大村鄉、社頭鄉，甚至彰化市、鹿港鎮的村里長都專程前來領取水神抗菌液，不少在地市民也連日自費小額購買進行居家環境與店面的清潔與消毒。

社頭鄉泰安村長蕭益忠說，兩周來幾乎每天開著小貨車，帶著和美鎮11位里長的委託書來領取水神，載著逾600公升的抗菌液，來回車程100公里、花費2個多小時，一一將抗菌液載送到和美各里長辦公室。

他說，政府防疫工作雖周延，但若能每個村里都發酒精消毒水，相信沒有村里長會想要天天這麼忙，但只要村里民有需要，像他一樣的專職村里長，就會繼續義務來幫忙領，讓民眾防疫更安心，旺旺水神的公益活動令廣大民眾受惠，不應該過度政治化。

旺旺水神抗菌液免費提供全台村里長領取，位在員林市忠孝街的蒲公英婦嬰用品店是彰化縣唯一經銷站，每天都有來自各鄉鎮的村里長登記領用。（謝瓊雲攝）

社頭鄉泰安村長蕭益忠(右)出示11張和美鎮里長的帶領委託書。（謝瓊雲攝）

員林仁愛里長黃合志表示，他每天領取水神後以分裝成每瓶300毫升，讓里民每人每戶領取2瓶，用完再憑空憑來分裝，反應非常好；花壇鄉南口村長呂茂榮則說，在村民督促下，他一早也趕快提桶子來排隊，下午回去後再通知村民來分裝。

員林市蒲公英婦嬰用品店店長陳奕成表示，加盟旺旺水神經銷站2年多，響應免費送水神公益活動以來，已送出3噸抗菌液，每天都忙到深夜；周末許多里長看到新聞，立刻跟他聯繫抗議，經協調爭取後，總公司同意只要里長們不嫌辛苦麻煩，願意繼續支持，但因店裡周末假日人手不足，不開放公益活動，因此水神抗菌液免費領取活動，只到2月27日為止。

(中時 )