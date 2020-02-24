梅雨季節將屆！台中市政府水利局去年共查處17件排水道占用，包含違建鐵皮、棚架及雜物堆放等，109年將不定期派員巡查，藉由柔性勸導民眾自拆，並輔以《水利法》強制拆除，致力恢復水道樣貌，確保河道保持通暢；水利局呼籲民眾勿以身試法，占用排水道。

水利局指出， 隨著都市發展，民眾對土地開發需求增加，甚至與水爭地，非法占用排水道，遇到颱風、豪雨時，常造成排水不順暢導致淹水；為還給市民一個乾淨、安全的排水道，該局去年積極查處非法占用排水道，致力恢復水道樣貌，以免豪雨來襲兩側淪為水鄉澤國。

水利局表示，民眾常為自家生活便利，擅自於排水道上建私人設施，造成阻水效果，間接影響排水及防洪功能。位於神岡區下溪洲分線排水及烏日區樹王埤排水，民眾在排水道上方加蓋鐵皮屋及堆放雜物等占用，嚴重影響豪雨來襲的排水。

水利局強調，該局發現後予以勸導，民眾均已自行拆除排水道上的私人設施，總計配合自拆的案件總共12件；另有5件排水道占用案因未知占用者，經公告後由水利局辦理強制拆除，確保河道保持通暢。

水利局說，依《水利法》第93-4條規定，排水設施範圍內，未經許可施設建造物，將限期要求行為人回復原狀、拆除、清除或適當處分其設施或建造物；如不遵行者，依規定按日連續處1萬元至5萬元罰鍰，呼籲民眾勿以身試法占用排水道，共同維護排水設施的通暢。

(中時 )