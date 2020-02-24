今（24）日是農曆的二月二日也就是俗稱的「龍抬頭」的日子，也是土地公與濟公禪師的誕辰，可以在今日把握時間去拜住家附近的土地公求財，也可以自己做「引錢龍」招財，甚至夫妻、情侶今日出去約會散步賞花也是增進感情的花朝節，相當於中式的情人節。

命理專家妙心老師就來教大家怎麼正確地拜土地公（福德正神）求財，首先準備或3或5樣水果與元寶香或招財盤香，到附近的土地公廟，來向神明祝壽，請土地公護佑照顧我們財富雙收財官雙美。

妙心老師傳授土地公招財拜法與「引錢龍」的求財儀式。（圖／妙心老師提供）

☆拜拜前將帶去的供品擺上桌。

☆拜拜過程須先稟報姓名、住址、準備了什麼東西前來、所求何事等等。

☆待香燒過半後，再擲筊請示是否可以化金紙及元寶香。若得聖杯後，也表示土地公同意你的祈求。

☆在燒化金紙前，可以雙手合十對土地公稟報說：

「土地公在上，信士（信女）今日誠心敬備供品，請土地公大顯神威以無形財化有形財，助我一臂之力，貴人相助、財源廣進，得財得利。 」

☆所有燒化完畢後，離開前別忘了請要再次雙手合十向土地公謝謝喔！！

另外「引錢龍」的求財儀式如下：

取焚香後剩下的爐灰（以沉香最佳），在二月初二龍抬頭這天午時 11點到13點，繞著自己的生財工具，從西北方開始順時鐘撒三圈，同時焚香並祈禱能引進財富，便有招財、開運的功效。

也可當天未時13點-15點，準備一個圓形容器，裡面放一枚乾隆通寶或一顆圓珠（龍珠）。若要求財，則持此容器到土地公廟，或是有龍圖騰的廟宇懷著感恩的心取水。（井水、泉水優先取用，若沒有才取自來水）取水的量不用多，足夠把容器裝滿就行了。回家後放在家中的財位方，讓水自然蒸發，便有開運的效果！

(中時電子報)