中央流行疫情指揮中心24日召開疫情說明記者會，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布提高韓國提高旅遊疫情建議來到第三級，如果是25、26日兩天返台的台灣民眾將盡會自主健康管理，但從27日零時開始，則必須要開始進行居家檢疫14天。

中央流行疫情指揮中心今（24）日表示，韓國近期病例數大幅增加已達763例，出現教會及醫院大型群聚，已進入社區傳播階段；另已指定大邱市、慶尚北道清道郡為特別管理地區。鑒於國人至當地感染的風險提高，故指揮中心宣布即日起提升該國旅遊疫情建議至第三級：警告（Warning），提醒民眾避免至當地所有非必要旅遊。

此外，指揮中心亦同時宣布，自2月25日零時起，自韓國入境的外籍人士，需進行14天居家檢疫；本國籍人士於2月25日、26日自韓國入境者，須落實14天自主健康管理，另自27日零時起入境之本國籍人士則實施14天居家檢疫。

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