新冠肺炎疫情正在全球擴散，觸發市場恐慌情緒。美國納斯達克指數上週五（22日）急跌1.8％、韓股24日重挫3.9％等外圍股市負面消息，波及香港恒生指數。港股24日急挫近500點，失守27,000點整數大關，連續三個交易日下跌。

香港經濟日報報導，恒指24日早盤開低203點，報27,105點，已來到全日高點。之後跌幅不斷擴大，午盤收報26,903點，跌404點。午後開盤，恒指持續跌穿上午低點，最多曾下跌495點，低至26,813點，創2020年2月5日以來新低。恒指終場收報26,820點，跌487點，跌幅1.8％，失守27,000點關卡。大盤成交額達1,241.33億港元。國企指數跌222點，跌幅2.1％，報10,568點。

個股表現方面，重磅科技股受壓，騰訊收跌2.6％，報390.4港元，成交居首達90.95億港元。成交第二大是阿里巴巴，收盤跌3.5％。中石油跌4.7％，為表現最差藍籌。

(工商 )