凱基銀行榮獲財政部頒發「108年度輸出保險業務績優銀行」，為該行連續第二次獲得表揚，突顯凱基銀行在結合資源，提供中小企業客戶金融解決方案的能力，備受肯定。

有鑑於企業客戶從事出口業務時極需專業避險規劃，政府也多年來積極推廣輸出保險業務，凱基銀行自民國107年起與中國輸出入銀行簽訂輸出保險合作推廣合約，與輸出入銀行聯手幫助有出口需求的企業客戶，善用「信用狀貿易保險」及「全球通帳款承購保險」等政府提供之貿易金融工具，有效控管收款風險。合作二年來展現優異成效，故107年及108年皆榮獲財政部表揚為「輸出保險業務績優合作銀行」。

凱基銀行總經理曹慧姝表示，對外貿易是台灣經濟的出海口，更是重要的關鍵競爭力，凱基銀透過與中國輸出入銀行的策略合作，很高興有機會能一起扮演推手的角色。不僅協助企業客戶提高對外接單能力、降低營運風險；也藉此將業務觸角拓展至海外，拓展新興市場之客源。此外，由於授信還款來源多一層保障，間接強化凱基銀的資產品質，堪稱是創造企業客戶、中國輸出入銀行、凱基銀行之三贏。

曹慧姝指出，凱基銀行致力為企業客戶，提供最適化之財務支援方案，未來將持續結合金控集團豐沛資源，提供存放款、進出口授信、衍生性避險商品、財富管理、保險等全方位金融服務，自許成為企業客戶開疆闢土的好夥伴，為台灣經貿之永續發展貢獻心力。

(工商 )