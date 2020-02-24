新冠疫情升溫，資金外流也影響日本基金績效。法人表示，由於日本官方對於新冠疫情似乎沒有辦法掌控，今年以來至2月20日為止，日本基金績效幾乎全部皆墨，甚至有逾10檔的日本基金績效跌幅逾6％。

雖然日本基金較為「冷門」，不過，在新冠疫情發生之前，部份投資機構對2020年日本股市是有期待的。貝萊德投資在去年年底時表示，日本2020年意外降息機率不大，在貿易保護主義壓力趨緩之際，因金融環境較寬鬆的影響開始擴散至經濟活動，全球經濟成長有機會略微成長，預期2020年適度偏好風險資產，其中，日股和新興市場股較能受惠於全球製造業復甦及中美貿易緊張局勢紓緩。

不過，在新冠疫情擴大且嚴重波及日本旅遊、觀光等相關產業之後，部份法人對日股短期看法則略作調整。群益東方盛世基金經理人向思穎表示，受到新冠肺炎疫情影響，全球景氣復甦時程遞延，但尚未打亂原有的復甦趨勢，不過近期的確也因疫情干擾，造成前往日本旅遊的人數下滑，加上大陸復工緩慢的衝擊，總結消費和出口可能影響日本第一季GDP成長率近0.5％，加上日本工業自動化及工具機產業佔MSCI日本指數權重約13％，若大陸復工進度慢，也將對這些公司造成影響，進一步壓抑指數表現。

(工商 )