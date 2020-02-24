歌壇新人王宥忻《宥見逆光的幸福》記者會。（粘耿豪攝）

37歲的歌壇新人王宥忻事業經營有成，資產破億的她頂著「財富女神」封號，在不景氣的大環境下逆勢投入唱片市場，推出全新專輯《宥見逆光的幸福》，她24日在發片記者會上表示，越是不景氣，她就越想透過專輯，傳遞幸福的正向能量，將心靈的財富散佈出去，還豪邁笑著說：「就因為沒人要出唱片，所以我才要出！」財富女神霸氣顯露無遺。

王宥忻頂「財富女神」億萬身家成歌壇新人。（粘耿豪攝）

王宥忻、王彩樺女女吻。（粘耿豪攝）

王宥忻已婚與有一子一女，記者會上婆婆、老公都來了，助陣MV拍攝的「保庇天后」王彩樺也特地現身，送上象徵專輯大賣的麥穗，她打趣說道：「先不說我是保庇天后，光是我們倆的姓氏站在一起，就是兩張王牌，專輯一定會賣得嚇嚇叫。」王彩樺出場時靠王宥忻太近，嘴脣幾乎碰到王宥忻，台下鼓譟親下去，王彩樺綜藝魂上身，問台下「我們要吻幾秒」，更讓台下沸騰，王宥忻受現場氣氛影響，也人來瘋配合演出，和王彩樺玩起女女吻，兩人吻了十多秒，掀起記者會高潮。兩人隨後還在台上示範MV中的綜藝摔橋段，逗趣模樣掀起台下笑聲不斷。

王宥忻、王彩樺示範綜藝摔。（粘耿豪攝）

王宥忻、王彩樺示範綜藝摔。（粘耿豪攝）

王宥忻、王彩樺示範綜藝摔。（粘耿豪攝）

記者會主持人吳建恆問她：「聽說妳童年在綠島，有個外號叫做『雞屎妹』？」王宥忻表示，小時候父母到綠島做工程、蓋燈塔，自己也隨著家人到綠島居住，異鄉生活百無聊賴，她把注意力放到鄰居家飼養的雞群，每天對著雞聊天或是拿食物引誘牠們。有天她突然發現雞屎有黃有綠，顏色煞是有趣，忍不住抓起來把玩，旁邊大人見狀，放聲大喊「那很髒，快放下來」，但王宥忻滿腦只想著「別人要來搶了」，情急之下，竟一口把手中的雞屎全吃進嘴裡，自此，「雞屎妹」綽號不脛而走。

王宥忻頂「財富女神」億萬身家成歌壇新人。（粘耿豪攝）

王宥忻現有「財富女神」封號，但她18歲家中破產負債千萬；19歲打5份工作才有錢念書，一路走來箇中艱苦，旁人難以體會。吳建恆問她到底做過多少工作，王宥忻數著「切芭樂、端盤子、送報、發傳單、伴讀、賣衣服、賣早餐」，零零總總竟做過20多份工作，王宥忻回憶：「印象中最深刻的一次打工是在早餐店，有個男客人結帳時，默默脫下褲子露出下體，淡定說要露鳥抵債，我早就見怪不怪，回他不夠抵，就讓他知難而退。」

(中時 )