白冰冰24日現身中視，為「冰冰家族」簽下生力軍，有木工歌手之稱的陳思瑋因歌聲及熱情打動白冰冰，成為冰冰家族其中一員。白冰冰曝心境，看著與她同年的「小哥」費玉清封麥，「其實也給自己很多的衝擊與思考，未來小哥只要好好把日子過好、把自己照顧好就行了。而我在引退與否的選項中曾經掙扎過，想著自己一路走來經過太多的波瀾、驚嚇、震撼與委屈。」

白冰冰表示：「曾經被打擊的了無生趣，又挺直腰桿努力到現在，每當我工作時，都牽著陽帆的手互相勉勵，年過一甲子的兩人，現在還擁有健康的身體、清楚的頭腦、純熟的演藝能力，在演藝的崗位上提供歡樂，不但愉悅觀眾，也為自己的生活平添好多樂趣。」正因為這股熱情，讓她繼續留在崗位努力，甚至開發新的好聲音。

白冰冰看見陳思瑋（左）的可能性。（長興影視提供）

提及與陳思瑋的巧遇，白冰冰笑稱，是在一次既定工作發現他的好聲音，後來知道對方身經百戰，從不放棄任何歌唱比賽，加上又是爺爺奶奶帶大的孩子，父母在他小時候就離異，他一邊做著木工，一邊追尋夢想，不斷為自己尋找機會，這股熱情感動了她，「陳思瑋的一股衝勁，很像我年輕時候的傻勁，所以我願意提供資金與機會幫陳思瑋圓夢，也希望他能夠好好把握，精進與學習。」

(中時 )