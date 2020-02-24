市議員王威元排隊買防疫物資贈校方並到學校協助清潔打掃。（戴上容攝）

市議員王威元排隊買防疫物資贈校方並到學校協助清潔打掃。（戴上容攝）

有錢也買不到！新北市議員王威元24日至三重區光興國小贈送24公升漂白水、100公升次氯酸水以及40瓶酒精等。王威元說，防疫物資不貴，但現在物資有錢也難買到，防疫用品是由他和助理親自排隊購買，希望面對開學，校方、家長能夠安心，未來也會再贈送給其他學校。

王威元回應，消毒水、肥皂等物資價格也不高，但因為最近防疫期間，酒精等物很多一上架就被掃光，有錢也買不到。這些物資都是由他和助理排隊購買取得，有些商家還有限定一人只能買一瓶等，所以排隊時間花得比購買時間長。

王威元補充，自己是爸爸也曾任里長，關心社區大小事情，了解開學當家長的擔心，除了送物資外，也特別到校清潔教室，和家長、居民一起並肩作戰對抗新冠肺炎，未來有餘力，還會再贈送他校。

光興國小校長張孟熙表示，開學前共分了兩個梯次消毒校園，包括幼兒園、教室等，其中小學教室最需耗費大量消毒水，謝謝議員特別給老師一大罐的漂白水、一瓶次氯酸水等，讓光興30個班級，返校打掃的時候，不用到處去找物資。

(中時 )