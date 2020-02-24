大學學測成績今天公布，但數學科缺乏鑑別度，考滿級分人數是去年的兩倍，引發外界批評。本報已獲大考中心證實，大考中心主任張茂桂已向董事會請辭，並獲得准許。

大考中心董事長、國立中興大學校長薛富盛回應本報表示，董事會確實有討論到此事，也同意張茂桂請辭。「既然跟預期有落差，當初希望數學高分群有鑑別度，現在其他4科都朝正確的方向、鑑別度都更高，只有數學科如此，張主任表示內疚；」他表示還沒討論到交接日期或繼任人選，「請給大考中心一些時間。」

今年數學科考滿級分15級分達1萬4489人，比去年的7782人多了約1倍，顯示這份試題缺乏鑑別度。同時，國文科頂標、前標均為13級分，高分群的考生程度分不出來，引發批評。

「看到今年學測成績分佈，我們很生氣，大考中心難辭其咎。」國教行動聯盟理事長王立昇表示，去年因為學測許多科目鑑別度低，導致各校系同分增額狀況嚴重，今年不但沒有改善，還更惡化，譬如數學科考滿級分的人是去年2倍，學生程度區別不出來，努力的人得不到回報，大考中心或招聯會必須有人出來負責。

對於今年學測命題疏失，張茂桂早上表示，會負起行政責任。張茂桂並向大考中心董事會提出辭職，獲得准許。

(中時 )