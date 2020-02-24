刑事局偵查第一大隊日前接獲衛福部通報，PTT網站有人張貼「新冠肺炎已經定名為SARI」的不實訊息案，警方立刻展開偵辦，循線查出PTT網站用戶、39歲郭姓男子真實身分，發現郭嫌係接獲友人傳送上述疫情訊息後，未經詳實查證即製作編輯該疫情訊息張貼於PTT網站，造成民眾恐慌及徒增防疫工作之查證，詢後依違反社會秩序維護法送辦。

警方再次呼籲，流行疫情或防治措施等相關資訊，都將由中央流行疫情指揮中心統一對外公布，製造或轉傳有關新冠肺炎未經證實確診疫情的任何訊息，將造成民眾恐慌，嚴重影響社會安寧。

檢警將加強查緝散播未經證實或來源不明之疫情訊息及不符合正確的防疫資訊，民眾切勿隨意散播或轉傳。正確疫情相關資訊可上疾病管制署網站查詢最新公告內容，亦可加入疾病管制署LINE官方帳號「疾管家」，掌握最新的防疫資訊，全民共同防禦新冠肺炎。

(中時 )