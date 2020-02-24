武漢封城原先中午傳出將「半解禁」，武漢官方發布，因保障疫情防控、城市運行、生產生活、特殊疾病治療等原因必須出城的人員，以及滯留在武漢的外地人員，可以出城。但隨後急發新通告，強調解禁通告無效。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對此表示，無論對岸解禁與否，對岸相關管理辦法，也都是因應疫情隨時調整，各國也都一樣，他強調，台商返台，基本原則從武漢回來就是以包機方式、回台要隔離檢疫，兩大原則，以確保安全。

(中時 )