滯留武漢的台灣人 指揮中心宣布返台兩大原則 17:062020/02/24 中時 鄭郁蓁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 滯留武漢的台灣人，指揮中心宣布返台兩大原則。(鄭郁蓁攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢封城原先中午傳出將「半解禁」，武漢官方發布，因保障疫情防控、城市運行、生產生活、特殊疾病治療等原因必須出城的人員，以及滯留在武漢的外地人員，可以出城。但隨後急發新通告，強調解禁通告無效。 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對此表示，無論對岸解禁與否，對岸相關管理辦法，也都是因應疫情隨時調整，各國也都一樣，他強調，台商返台，基本原則從武漢回來就是以包機方式、回台要隔離檢疫，兩大原則，以確保安全。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #武漢 #兩大原則 也許您會感興趣 推薦閱讀 東京恐變武漢第二？網點破2關鍵 08:592020/02/20 日常 俄駐日使館：鑽石公主號又有2俄國人染武漢肺炎 14:482020/02/20 國際 已有29例外國公民在陸確診新冠肺炎 2例死亡 17:232020/02/20 兩岸 駐韓美軍暫關閉大邱基地 禁官兵大邱旅遊 20:222020/02/20 國際 大陸官方坦承 武漢重症8000多人、危重症1600多人 21:102020/02/20 兩岸 第二批武漢包機 蔡英文籲中國大陸配合讓台人早日返台 22:352020/02/20 政治 不喊謝了！日疫情吃緊仍捐武漢物資 陸網友改回這三字 00:012020/02/21 國際 兩岸疫情走向受關注 陸已趨緩？ 鍾南山笑了 09:142020/02/21 政治 防新冠肺炎延燒 東京未來3週不辦大型室內活動 14:582020/02/21 國際 伊朗新增13起武漢肺炎確診病例 其中2人不治 20:262020/02/21 國際 生活熱門新聞 網美衝韓國代購！返台「吐舌自拍」住負壓病房 醫一看怒了 - 生活 台灣新增2確診 為北部老父親的老婆、小兒子 - 生活 西半部溫差10度以上！氣象局：這天北部變天 - 生活 網友整理台灣新冠肺炎確診地圖 台北市7人最多 - 生活 劉真恐剩等換心？醫曝矛盾又痛苦 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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