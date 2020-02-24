南區國光里慶祝土地公「頭牙」，正值新冠肺炎肆虐全球，防疫期間拜拜吃湯圓象徵平平安安、圓圓滿滿。（張妍溱攝）

台中市東區「東門里客家先民拓墾紀念碑」24日舉行揭碑儀式，東門里「石伯公」則豎立紀念碑，喚起客家人的族群意識。（張妍溱攝）

農曆2月初2土地公誕辰俗稱「頭牙」，民眾拜拜祈求福德正神庇佑平安，傳統祭拜供品信徒都會準備「麻糬」，南區國光里福正宮則用湯圓讓民眾取用，廟方表示，新冠肺炎肆虐全球，防疫期間拜拜吃湯圓象徵平平安安、圓圓滿滿。東區東門里「石伯公」則豎立紀念碑，喚起客家人的族群意識。

南區國光里長陳雅惠說，「頭牙」是土地公生日的日子，國光里福正宮除了提前在23日晚間播放露天電影為「阿伯公」暖壽外，24日舉行土地公誕辰團拜祭祀典禮，準備甜、鹹湯圓，讓民眾「呷平安」。

陳雅惠指出，福正宮土地公廟雖規模不大，其威廣澤、敦親睦鄰，庇佑在地子弟，香火鼎盛，「頭牙」是土地公的生日，福正宮準備湯圓、演戲酬神等鄉土活動，藉由「頭牙」民俗節慶，凝聚地方民眾情感。

民進黨市議員邱素貞表示，儘管武漢肺炎疫情延燒，許多民眾減少出入公眾場所，但土地公是大家最親近的地方神祇，也是與土地關係最密切的神明，長久以來受到民眾的尊敬，她一早也到福正宮福德祠參拜，祈求大家身體健康、家戶平安。

台中市東區「東門里客家先民拓墾紀念碑」24日舉行揭碑儀式，市長盧秀燕出席典禮時表示，東門里融合漢人、閩南及客家等族群，市府團隊與地方人士一同追源溯史，記錄下200多年前先民的拓荒過程，完成這極具歷史意義的紀念碑。

台中市客委會表示，農曆2月初2是民俗節慶中的土地公「頭牙」，為求風調雨順、人丁平安，於東門里雀榕樹下立「石伯公」也就是現今的「東門福德祠」，特別豎立紀念碑，喚起客家人的族群意識。

(中時 )