微控制處理器(MCU)廠應廣(6716)預計在3月下旬上櫃，董事長唐燦弼認為，儘管今年受到新型冠狀病毒影響，但公司依舊有信心持續成長，整體MCU出貨今年會力拚達到12~13億顆的水準，其餘在BLCD(無刷直流馬達)、TWS(無線藍芽耳機)也將維持成長態勢。

應廣董事長唐燦弼受訪時表示，消費性微控制器一般來說3~5月為一年最旺、10~12月為次旺、7~9月是淡季，應廣與同業的競爭優勢在於擁有自主知識產權的FPPA技術，所有IP都是自行研發，這是在業界少見的，主要產品集中在家電、觸控以及馬達控制等，應廣研發比重逐年提高。

唐燦弼表示，應廣看好微控制器市場持續成長，儘管市場競爭激烈，產品生命週期縮短，然而微控制器晶片之生命週期比一般產品長出許多，加上策略應用得宜，還是可以增加競爭優勢，應廣2019年MCU出貨量10.09億顆，目前已8位元為主，今年會力拚達到12~13億顆的水準。

展望20202年，唐燦弼表示，看好觸控產品2019年的佈局開始爆發，加上去年也有一些高性價比的產品，採用的客戶應該會增加，就整體營收來說，應廣期望今年可以相較去年小幅成長，力拚做到雙位數，只是疫情的發展會怎麼變化不知道，此外，應廣也持續在大陸拓點，目前深圳為主，還有華中、華東地區，整體大陸客戶比重高達90%，只是其中包括一些台灣客戶在大陸製造。

談到新型冠狀病毒的影響，唐燦弼指出，根據觀察，其實從過年到現在都還沒復工，對於產業的衝擊是全面性的，不僅落在某些產業，他更坦言，後續還會有「倒閉潮」出現，現在都還在看產業鏈中斷的問題怎麼回復，其實客戶上週只有很小部分復工，本週會再多一點，但是明朗可能要到3月初，這次疫情影響一定是有，但幅度還要看，只是廣應在2月基本上還是有完成自己的營運目標，元月營收年增加4成，2月預計還是有兩位數成長。

應廣主要產品線分為I/O微控制器、A/D微控制器以及BLDC(無刷直流馬達)，去年佔比營收分別為35%、42%以及23%，其中以BLDC毛利率貢獻優於平均，逾50%，BLDC主要應用在物聯網、高端伺服器、5G通訊設備以及散熱風扇，BLDC在2019年佔比應廣營收約23%，應廣也看好今年散熱風扇市佔率，還會增加，5G商機方面，應廣認為，由於整體市場需求仍在，疫情的衝擊應該只是會使得發酵時間點遞延。

TWS自去年開始在市場急速發展，應廣也持續耕耘該領域，其出貨TWS包括充電盒、耳機觸控都有，一付耳機最多可以出到5顆，目前有7成都是大陸白牌市場，今年會看到一些新機種，現在也有大陸以及日本品牌商在Desgin in或是送件，今年TWS希望有成倍數成長的機會。

(時報資訊)