THE Alliance成員陽明(2609)、赫伯羅德(Hapag-LIoyd)、海洋網聯船務(Ocean Network Express)及現代商船(HMM)繼今年1月公布2020年全新的合作架構後，今天進一步更新服務網絡中三條嶄新的亞洲往返中東航線，不僅擴大中東地區直靠港的覆蓋率，更是目前市場上遠東往返中東區間最快捷的航線。

陽明指出，隨著中東航線網絡的全面升級，THE Alliance精益求精，持續致力於提供市場上最全面、最便捷的海運運送品質，新的三條嶄新的亞洲往返中東航線大幅提升THE Alliance於當地市場的競爭力，此三條航線預計將於4月上旬起加入聯盟的航線網絡架構，為中東市場及客群提供服務。

THE Alliance公布三條亞洲往返中東航線靠港順序，分別為：AG1從寧波–高雄-廈門–蛇口–新加坡–傑伯阿里–達曼–哈馬德–索哈–新加坡–寧波。

AG2由上海–寧波–蛇口–巴生港–傑伯阿里–哈馬德-烏姆蓋斯爾–哈馬德–吉貝阿里–新加坡–上海。

AG3由青島–釜山–上海–新加坡–傑伯阿里–達曼–朱拜勒–阿布達比–巴生港–新加坡–香港–青島。

(時報資訊)