台灣線上零售業龍頭商-富邦媒(8454)旗下通路momo購物網積極開拓運動領域市場，首次與Adidas聯手打造2月25日「adidas超級品牌日」，預估將較平日業績成長15倍。

隨著運動全民化、時尚運動風格崛起，momo購物網運動服飾配件銷售年增近90%，而adidas身為國際指標運動品牌，具運動時尚話題性，年年入榜網友票選最愛運動品牌行列，每推新品更是火速掀起熱議話題，在momo上更廣受20歲以下消費者熱搜，可見品牌在年輕族群眼中極具指標性，由於momo近年積極引進年輕族群關注的運動品牌，加上運動人口增加，消費年齡層橫跨多個區間，從25歲到50歲皆是，在網購便利性與商品多元性的優勢加持下，電商更逐漸成為消費選購運動服飾配件的重要管道。

momo購物網於108年10月與運動指標品牌adidas結盟，設立《adidas品牌旗艦館》，開幕至今每月業績持續雙位數成長，表現極為亮眼，為感謝消費者長期支持，並瞄準大學生開學購新衣潮，雙強品牌首次聯手打造「adidas超級品牌日」，預估較平日業績成長15倍。

(時報資訊)