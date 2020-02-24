南韓中央應急處置本部副本部長金剛立24日在記者會上表示，大邱地區感染新型冠狀病毒（COVID-19）的確診病例規模較大，若不能有效阻斷社區傳播，疫情很可能擴散至全國。他提出了在4周之內管控大邱疫情的目標。

根據韓聯社報導，為有效應對疫情擴散至全國的可能性，南韓政府將對防疫防控體系進行調整，具體包括加大對輕症病例的排查力度，防範疫情擴散；針對確診患者專門建立診療體系，有效治療並減輕肺功能損傷的問題；確保與新冠疫情無關的其他患者也能接受有效治療。

金剛立表示，雖然新冠病毒傳染規模較大，但多在個別地區和組織內集中出現感染，因此政府認為以流行病學調查和隔離接觸人員為主，作為防疫防控工作重點仍然有效。

金剛立還提出了在4周之內管控大邱疫情的目標，因此迫切需要大邱市民的配合和醫務人員的努力。政府將在未來2周對有感冒癥狀的2.8萬名大邱市民進行檢疫，以早期排查出輕症新冠患者。

面對南韓新冠病毒感染病例不斷增加，政界和醫療界不少人要求政府禁止中國大陸人民入境以防疫情擴散，但政府表示將維持現行措施。

另外，為了應對在大邱市和慶尚北道以外地區出現社區感染，政府要求全國各市和道在月底前將公共醫院指定為防治疫情定點醫院，盡快安排院內普通患者轉院。政府還計劃將負責治療患者的中央臨床工作組改編為中央臨床委員會，尋找最佳治療方案。

(中時 )