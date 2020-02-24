24歲陳姓男子24日凌晨載女友兜風，疑遭駕駛白、黑色自小客車等人跟蹤，在停等紅燈時，1群人從車上下車後，持棍棒一陣猛砸，造成陳男轎車擋風玻璃碎裂、車身毀損。（台中市警3分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市東區發生1起行車糾紛砸車案件，24歲陳姓男子24日凌晨載女友兜風，疑遭駕駛白、黑色自小客車等人跟蹤，隨後在進化與力行路口停等紅燈時，1群人從車上下車後，持棍棒一陣猛砸，造成陳男轎車擋風玻璃碎裂、車身毀損，陳姓被害人受傷報警，警方調閱監視器追查相關人到案說明，依毀損、傷害罪嫌送辦。

陳姓被害人向警方描述，當時與女友停等紅燈時在車上有說有笑，突然遭3名男子持棍棒砸車，女友嚇到尖叫，他趕緊拿起手機報警，紅色自小客車擋風、副駕駛座、後座玻璃破碎，2人都被飛散的玻璃碎片弄傷，四肢有擦挫傷。

警方指出，經民眾獲報後抵達現場，滋事分子已經逃逸，並協助受傷陳姓男子與其女友送醫，至於大半夜有不肖歹徒暴力砸車，警方成立專案小組朝私人恩怨尋仇與隨機砸車方向偵辦，並鎖定涉嫌犯案的2部自小客車，追查犯嫌到案說明釐清案情，朝毀損、傷害罪嫌送辦。

(中時 )