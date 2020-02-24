中央流行疫情指揮中心24日召開疫情說明記者會，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，國內新增2例新冠肺炎病例，為公布確診案27之小兒子（案29，40多歲）及妻子（案30，70多歲）。

指揮中心表示，案29於1月29至30日出現喉嚨不適症狀，但未就醫，23日因列為確診個案之密切接觸者，而收治入院採檢，於今日確診，目前於醫院單獨病房隔離治療中。該個案因工作關係，頻繁往返中國大陸武漢及其它地區，最後一次為去年12月2日自廣州返台，且過年期間亦曾與具中國大陸旅遊史之友人聚餐，目前感染源釐清中。

案30於2月6日因身體不適前往就醫，經診斷為急性咽炎，10日至19日間因呼吸道症狀4度就醫，22日因列為確診個案之密切接觸者收治隔離採檢，於今日確診，目前無發燒亦無不適症狀，仍於醫院單獨病房隔離治療中。

指揮中心表示，針對本起家庭群聚事件，衛生單位已掌握接觸者共143人，包括個案家人及醫療院所醫護人員，截至目前共採檢87人，其中3人陽性確診(案28至30)、50人陰性，其餘檢驗中。

指揮中心再次提醒，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，並做好咳嗽禮節。民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

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