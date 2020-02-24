高中、國中、小學25日將開學，有家長擔心自主量體溫就可進校，恐會成為防疫破口，北市副市長黃珊珊24日表示，第1天開學會比較亂，所以希望孩子不要聚集在門口等額溫槍量體溫，第2天會有拿回家自己量的表，填了後可快速通過校門，但到教室還是有抽驗。

黃珊珊表示，聚集量體溫當然不安全，但因很多家長沒額溫槍，所以開學會派人去疏導交通，並請各小學多派志工媽媽協助量體溫，有狀況的孩子會有獨立通道，並暫時請家長接回家，開學前北市每校已做完3次演練，明天雖會比較亂、密集，但仍希望一切順利。

黃珊珊提到，自主量體溫不是作假，即使過了校門口，但北市每班的教室都有1支額溫槍，會再度抽驗，所以家長、老師還是會發現，而自主量體溫也是誠信教育，若填了當然會選擇相信，不過就是怕有些家長讓小孩吃完退燒藥就進校；另外教室本身的防備物資也有準備2周以上，讓孩子安心上課。

針對北市查獲4家業者乘機哄抬醫療口罩價格、發災難財，黃珊珊說，有疫情後，就已要求法務局消保官一直查價，嚴重就報到公平會，但因太多業者在網路上做囤積販售，會繼續查，一有查核消息就上網公告。

(中時 )