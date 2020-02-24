大陸13屆全國人大常委會第16次會議針對新冠肺炎疫情表決通過兩項決定：全面禁止非法野生動物交易和推遲召開第13屆全國人民代表大會第3次會議。

據《央視新聞》報導，24日下午，大陸13屆全國人大常委會第16次會議舉行閉幕會。會議表決通過全國人大常委會關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定和關於推遲召開第13屆全國人民代表大會第3次會議的決定。

報導說，新冠肺炎疫情發生以來，對濫食野生動物的突出問題以及對公共衛生安全構成的巨大隱患，社會各界廣泛關注。但全面修訂野生動物保護法，還需要一個過程。在現在疫情防控關鍵時期，由大陸全國人大常委會儘快通過一個專門的決定既十分必要也十分緊迫，目的就是在相關法律修改之前，先及時明確全面禁止食用野生動物，嚴厲打擊非法野生動物交易，為打贏疫情阻擊戰，保障人民群眾生命健康安全提供有力的立法保障。

現行的野生動物保護法關於禁食的法律規範，僅限於國家重點保護野生動物和沒有合法來源、未經檢疫合格的其他保護類野生動物。《決定》在野生動物保護法的基礎上，以全面禁止食用野生動物為導向，擴大法律調整範圍，確立了全面禁止食用野生動物的制度。對違反現行法律規定的，要在現行法律基礎上加重處罰，以體現更加嚴格的管理和嚴厲打擊。

決定自公佈之日起施行，也就是24日起正式生效。

會議通過的另外一個決定是關於推遲召開大陸第13屆全國人民代表大會第3次會議的決定。決定明確，適當推遲召開第13屆全國人民代表大會第3次會議，具體開會時間由全國人大常委會另行決定。

(中時電子報)