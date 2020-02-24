秋行軍蟲第1階段為現地焚化及掩埋銷燬。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

秋行軍蟲第2階段為強制噴藥。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁（右二）為體恤農民辛勞，去年恢復硬質玉米運費。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

義竹鄉農會表示，未來若成本增加，農民轉種硬質玉米的意願可能更低。（張毓翎攝）

嘉義縣義竹鄉硬質玉米種植面積2200公頃，為全台最大硬質玉米產區，去年受到秋行軍蟲入侵影響，整體減產1成。義竹鄉農會表示，當時有及時防治，阻止災情擴大，但農會憂心，秋行軍蟲可能已根留台灣，未來恐怕持續發生，屆時將嚴陣以待，強化農民防疫作業。

農會指出，採取正常防範措施的一般農戶，每分地維持以往收到700公斤，農會以每公斤9元保價收購其中的600公斤，超過的部分，則以實際市價每公斤7元收購，再加上6000元轉作補助、700元秋行軍蟲防治經費及210元運費補貼，扣除4300元的成本，農民每分地只能獲益約8710元。

農會補充，耕作規模大的大佃農收成量較差，假設每分地收10包、700公斤，多數大佃農僅能收7至8包，因此，整體欠收1成；在環境越來越嚴峻之下，農會近年努力幫農民降低成本，每分地有補助40元種籽、200元肥料成本，並協助農民精進栽培技術等。

嘉義縣長翁章梁為體恤農民辛勞，去年恢復硬質玉米運費，但正值秋行軍蟲第2階段「強制噴藥」，未來中央宣布第3階段「自主管理」後，就沒有支應防治經費，假設秋行軍蟲繼續肆虐，契作硬質玉米的成本恐將會飆漲。

農會認為，秋行軍蟲會像福壽螺一樣，成為影響農業生產的一大隱憂；目前台灣1年硬質玉米進口量約500萬公噸，自產僅8萬公噸，只有進口的1.6％，縱使內需市場大，但種稻收益向來比硬質玉米高，未來若成本增加，農民轉種硬質玉米的意願可能更低。

(中時 )