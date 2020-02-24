普台狀元翁瑋杉(左二)、榜眼林錦樑(左一)、黃雅信(右一)與林秋惠校長(右二)歡喜合影。

普台高中林秋惠校長(第三排左9)、副校長、班導與學測級分優異的學生開心合影。

學測70級分以上同學開心與林秋惠校長(左五)、班導李佳佩老師(左三)合影。

學測75滿級分翁瑋杉(中)與林秋惠校長(右)、班導李佳佩(左)合影

大學學測成績今(24)日公佈，南投縣私立普台高中75滿級分1人，74級分2人，5科70級分以上8人，4科60滿級分4人，單科達全國頂標創紀錄，國文34%、社會35%、數學21%，普台今年學測表現大放異彩！

五科全考75滿級分的翁瑋杉，從小就對工業產品有強大的好奇心，國中時曾代表學校參加科展，很早就立志考取台大電機系，希望能將所學應用在尖端科技上，增進人類福祉。瑋杉分享：「特別感謝普台所有盡心盡力的老師辛苦的栽培。感謝學校清淨的環境，讓我們有良好的學習效果，也感謝友善的同學，在這個大家庭裡彼此學習進步。」國一起就讀普台的瑋杉多才多藝，曾參加全國國語文演講比賽榮獲第五名，也錄取「台大高中物理科學人才培育計畫」、物理學科能力競賽獲得佳作；除了學科表現優異，外語也是瑋杉的強項，曾參加新加坡模擬聯合國，通過法語A2及德語A2檢定，熱愛籃球的他也是籃球校隊的一員，他表示普台多元的課程與活動是他有如此好成績的墊腳石，讓他在讀書、運動、課外活動之間取得身心靈的平衡，展現多元學習的亮麗成果。

普台學測70級分以上的學生共8位：翁瑋杉、黃雅信、林錦樑、陳瑞祥、陳又綺、黃昱瑛、蔣河晏、洪韻，打破普台創校紀錄！74級分、小二即就讀普台的黃雅信曾榮獲107年度南投縣優秀青年，也擁有優異的外語能力，已通過日語N1最高級檢定及西語A1。他以台大、陽明醫學院為目標，立志行醫濟世，自利利他。同樣74級分、通過日語N2檢定的錦樑曾參加高雄國際發明展獲得金牌，也是台大高中物理科學人才培育計畫的一員，他也以台大電機系為志，希望將所學專業應用到家中的傳統機械製造業，創造更高的附加價值。

8位70級分以上的同學們不約而同地分享：訂定時間規劃與讀書進度表、製作錯誤筆記、將題目做到精熟，是此次考試能得高分的重要關鍵。班級導師李佳佩老師也表示從高一開始，便開始建立學生正確的學習態度、讀書方法和生活習慣，陪著他們一起成長，也很感謝學校及各科老師的用心栽培與教導，讓學生能安住身心，發揮最佳實力。

普台高中校長林秋惠表示，今年學測成績亮眼，展現普台優異的辦學成果。普台辦學以來，致力營造多元學習的環境，規劃豐富的課程活動與競賽，讓學生在精進課業的同時，也培養跨界學習力，讓每位同學在各個領域都能展露頭角。普台發揮住宿型學校的優勢，開發學生無限的可能性，展現自我價值，普台12年一貫長程教育，創造孩子無可限量的潛力!

(中時電子報)