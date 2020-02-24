郭宇軒一路拿下滿級分。（精誠中學提供／吳敏菁彰化傳真）

郭宇軒一路拿下滿級分。（精誠中學提供／吳敏菁彰化傳真）

今年學測24日出爐，精誠中學學生表現亮眼，報考5科者有4人滿級分，而今年採計4科，自然組學生60級分共7人，社會組60級分共6人，不分組四科60級分，更高達了27人次，國文滿分37人、英文滿分35人、數學滿分92人、社會滿分16人、自然滿分25人，共205人。

這次學測，精誠統計， 自然組四科國英數自55級分以上63人，可達頂尖國立大學錄取標準，社會組四科社會組四科國英數社55級分以上39人，可達頂尖國立大學錄取標準。

精誠中學校長郭伯嘉肯定學生表現優異，感謝師生、家長努力和各界支持，特別提醒同學們今年因為數學題目偏易，科系選擇應對上要更小心，而且競爭也會更激烈，接下來輔導志願選填相對艱鉅。

精誠表示，除了在2月27日進行選填志願說明會，輔導室於3月6日辦理大學博覽會為學生提燈照路，會持續在繁星推薦及申請入學輔導上努力，幫助學生去到心目中的第一志願。

這次5科滿級分施宥廷、許丞毅，國中會考就是五科A＋＋、作文也滿級分，一路學霸，學測又考了5科滿級分。

拿下5科滿級分的許威儒說，導師曾提醒，一直讀專精科目加不了幾分，把時間花在不熟科目成效更大，於是正面迎擊國文、英文兩大魔王！沒補習更自由分配時間，留校晚自習，時間配給弱項國、英，回家睡前的時間留給數學、自然。

許威儒說，考前60天，聽從國文老師的建議，以選擇題的高分來彌補，並決心在學測前讀3遍古文30篇，還利用元旦到學校和同學討論歷屆作文，而英文最弱項目是單字，利用早上在校車上複習單字，加強對英文單字的掌握度，以這個讀書方法和大家分享。

(中時 )