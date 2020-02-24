LINE即將在3月啟用以量計價的收費新制，台中市政府官方帳號追蹤人數將近530萬人。市議員江肇國、賴佳微24日指出，以目前市府發文頻率，未來1個月至少要多出100到200萬費用，1年就花2000萬公帑發LINE；市府表示，經詢LINE公司，台中市政府LINE官方帳號將維持過去公共服務性質專案收費，不會以新收費方式計價，故不會有費用調漲問題。

賴佳微說，Line官方帳號新制是以量計價，若以網路提供的試算計算機來預估，市府目前530萬粉絲人數，用2天1則訊息頻率，單月就要花費至少140萬，1年就會多出近2000萬元費用；市府還要花巨額公帑政令宣導？還是將另闢宣導管道？

江肇國表示，在社群宣傳成本提高情況下，市府應檢討Line的使用情形，停止繼續大量發送歌功頌德般的市政訊息，未來謹慎使用在重大事件或政策發佈；否則無止盡地用人民納稅錢來為市長宣傳，市民不會接受。面對3月份起的收費調整，市府預算來源應向議會說清楚。

賴佳微、江肇國認為，目前市府停開臨時會，但不應該全部市政都跟著一起停擺。停開臨時會不代表市府就能夠規避市議員監督；這個事件涉及的預算金額龐大，市府應立即做出回應不要一拖再拖，更不可濫用或勻支其他預算。

台中市政府表示，全新LINE官方帳號計畫自今年3月1日起全面升級，收費方式以量計價。經詢LINE公司，台中市政府LINE官方帳號將維持過去公共服務性質專案收費，不會以新收費方式計價，故不會有費用調漲的問題。

(中時 )