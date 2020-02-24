現場還有賽車遊戲模擬器免費體驗，讓賽車迷直呼「太過癮了！」（盧金足攝）

很多車迷中午就到場大排長龍，近距離欣賞世界頂級F1賽車。（盧金足攝）

受新冠肺炎影響，原訂3月8日在台中市政路舉行F1賽車展演，因應上萬人潮聚集可能影響防疫，該國際總公司公告暫緩舉辦；市府爭取到F1賽車空運來台展出，車款為RED BULL RACING賽車RB14，2月24日至3月1日在市府台灣大道市政大樓前廣場舉行，廣大車迷中午就到場大排長龍，近距離欣賞世界頂級F1賽車，現場還有賽車遊戲模擬器免費體驗，讓賽車迷直呼「太過癮了！」

F1賽車空運來台，在台中市展出的時間，平日從中午12時至晚上7時、228連續假日延長至晚上9時，讓廣大車迷不用搶票，免費近距離欣賞世界頂級F1賽車。

台中市長盧秀燕在臉書向市民宣布近距離欣賞RED BULL RACING車隊，原裝賽車首次登台的好機會，在台中市政府廣場獻給賽車迷，盧秀燕還標註「F1在台中」、「給你一雙翅膀」，網友紛留言「完美藝術品這不是模型車」、「是貨真價實的比賽車阿」、「太酷惹！！！」

市府也提醒車迷們，要遵守現場工作同仁的引導作拍照，除了近距離欣賞最酷的F1賽車，同時還能參加闖關，體驗「賽車遊戲」、「飆速彈珠台」、「World Gym運動吧」等活動，很多民眾排隊，對賽車遊戲躍躍欲試。

有車迷詢問F1原廠延後封街賽車活動，賽車手是否會來台灣，市府表示，因展演活動暫緩，車手就沒有來台灣，派出原廠賽車與遊戲機與車迷同歡。

市府本來與國際知名一級方程式賽車車隊及中華民國文化休閒運動協會合作，共同舉辦「2020 RED BULL RACING SHOWRUN」賽車展演活動，預計3月8日在市政路登場，將原汁原味的國際賽事引進城市，將讓車迷大飽眼福，但受疫情波及喊暫停。

幸好市府爭取到F1賽車空運來台展出，車款為RED BULL RACING賽車RB14，24日至3月1日在市府台灣大道市政大樓前廣場舉行，廣大車迷中午就到場大排長龍，近距離欣賞世界頂級F1賽車，由於賽車身價不貲，展期間廿四小時都有工作人員維護。

運動局表示，F1是賽車界最頂級的賽事，賽車往往採用汽車界最先進的技術和高成本的材料，每年約有10支車隊參賽，經過16至25站的比賽，來競爭年度總冠軍的寶座。F1賽車展演活動曾在法國馬賽、美國洛杉磯、日本東京、丹麥哥本哈根、南非開普敦、北愛爾蘭貝爾法特、奧地利斯皮爾伯格等國際城市舉辦。

(中時 )