中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增2例COVID-19(武漢肺炎)病例，為昨日公布確診案27，北部80歲老翁的小兒子(案29，40多歲)及妻子(案30，70多歲)。一家包含父母、兩個兒子都確診。國內累積個案達30例。

指揮中心表示，小兒子，案29於1月29至30日出現喉嚨不適症狀，但未就醫，23日因列為確診個案之密切接觸者，而收治入院採檢，於今日確診，目前於醫院單獨病房隔離治療中。該個案因工作關係，頻繁往返中國大陸武漢及其它地區，最後一次為去(2019)年12月2日自廣州返台，且過年期間亦曾與具中國大陸旅遊史之友人聚餐，目前感染源釐清中。

案30於2月6日因身體不適前往就醫，經診斷為急性咽炎，10日至19日間因呼吸道症狀4度就醫，22日因列為確診個案之密切接觸者收治隔離採檢，於今日確診，目前無發燒亦無不適症狀，仍於醫院單獨病房隔離治療中。

指揮中心表示，針對本起家庭群聚事件，衛生單位已掌握接觸者共143人，包括個案家人及醫療院所醫護人員，截至目前共採檢87人，其中3人陽性確診(案28至30)、50人陰性，其餘檢驗中。

指揮中心應變官莊人祥表示，案29病程發病早，一月29就有症狀，住院時並沒有症狀，30急性呼吸道感染，也是屬於輕症。

(中時 )