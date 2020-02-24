新冠肺炎延燒，面對即將開學，中華民國職能治療師公會全國聯合會理事長張自強表示，除在心態上做調整，調整心情轉為即將面對上學的心態，同時做好自我防護的工作，外出勤洗手與出入公共場所戴口罩，以便安心與收心準備開學。

張自強指出，上學前在家先量好體溫，若額溫超過37.5度或耳溫超過38度，或是有身體不舒服或有感冒咳嗽等症狀，則建議戴口罩就醫，在家休息避免影響健康，進到學校則須配合學校的防疫措施，並避免午餐共用餐具、勤洗手及做好教室的環境消毒、教室保持窗戶打開通風、下課可以到戶外動一動等，鼓勵運動增加免疫力，並作息正常適度放鬆，共同維護校園師生健康。

張自強表示，開學後若擔心未來疫情的不確定性而產生的緊張、焦慮或憂鬱等；身體受到接受繁雜疫情訊息而出現胸悶或心悸、失眠、睡眠不佳、血壓升高或經期不順等；或是一直擔心自己是否受傳染、對身體些微改變而敏感、反覆查看最新疫情訊息而影響生活等，則應盡速就醫以作進一步之協助。

張自強呼籲，防疫工作人人有責，勤洗手比較重要，多運動增強自我防疫抵抗力，同時不需要亂搶口罩，而把口罩留給真正需要的人，一起來收心準備並做好我防護，健康安心來迎接開學。

(中時 )