外帶與外送美食市場持續增溫，台北晶華酒店優化「五星美饌TO GO系列」，除了可以將美食當成禮品、熱騰騰的直接送到消費者手中，即日起更推出線上「食藝文解說服務」，購買全新推出的「乾隆十全婆蔘食補湯」與「慈禧養生鮑魚八珍湯」兩款湯品，可以透過QR Code掃描、身歷其境的觀看引人入勝菜餚解說，雖然沒有身處餐廳、但餐廳內最精采的說菜服務依舊到到。上述兩款湯品售價每份3,800元，加入《晶華會》活動網站成為會員，可享85折優惠。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，家庭客與上班族外，晶華酒店也希望以外賣／外送美食開拓送禮市場、用高檔的養生煲湯來服務在這段期間無法進行商務酬酢的客人。同時亦將晶華中餐廳最有名的「食藝文解說服務」on line化，客人透過連結的影片就可以享受到名菜解說服務，從菜餚的歷史典故、發想設計、食材選用、特殊吃法，到烹調方式等，在簡短的時間內透過生動有趣的故事、深入淺出的一一講解，希望把五星級酒店的用餐服務，更深刻的傳遞到客人家的餐廳。

晶華推出的兩款全新推出的頂級養生湯品是以清朝最注重養生的乾隆皇帝以及慈禧太后為主角。文治武功兼具的乾隆皇帝自號「十全老人」，注重養生的他對於飲食極為講究，是歷史上最長壽的帝王，例如「乾隆十全婆蔘食補湯」即是乾隆晚年經常食用的湯品，用以滋補強身、增強體力。湯的重點食材是來自於澳洲、膠質豐富的婆蔘，浸發一週後、與人參、白朮、茯苓、當歸、川芎等十項中藥材一同放入滾水中進行汆燙後瀝出，再與自小生長在花蓮秀姑巒溪旁的玉米雞、加入宜蘭頭城金面山雪山山脈的清澈泉水一同蒸煮熬製約6小時而成，醇厚的湯頭底蘊十足。

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