由台灣連鎖加盟促進協會主辦的「2020年第21屆台北國際連鎖加盟大展-春季展」，將於2月28日至3月2日連續四天，在台北世貿一館登場。協會24日表示，本次展覽共近100個品牌、300格攤位聯合展出，包括連鎖美食、咖啡飲品、品牌設計、環保科技、經銷代理、創業顧問、設備器材等廠商，預估將吸引逾15萬人次看展。

協會指出，去年春季展四天展期共吸引12萬人次入場參觀，由於今年展前網路免費索票人數相較以往成長五成，預估此屆看展人潮預計將突破15萬人次，創造2萬個就業機會、3億市場產值。

協會表示，此次參展廠商有知名連鎖早餐、手搖茶飲品牌、創意美食、無人商店等，例如麥味登、拉亞漢堡、舒油頭、老賴茶棧、Subway、康青龍、Smart Life、咖竅咖啡、滷水堂、City城間小轆、幸福水屋、清水茶香、智飲科技、拉提莎、不要對我尖叫、凍心炸冰淇淋、伊府將鍋燒意麵、黑沃咖啡、TOUCH CAFE無人咖啡機等，「餐飲」與「非餐飲」的比重為71％比29％。

協會並指出，現場還將舉辦「創業行銷大師論壇」，廣邀產官學界專業講師，針對創業名人成功經驗分享、創業市場的開發及選擇、連鎖品牌經營、品牌行銷攻略、創業實務的注意要點等多元內容。

協會也提出展期五大防疫重點，包括：一、與會人士入場必須佩戴口罩；二、以紅外線感測儀及額溫槍量測體溫；三、現場提供次氯酸水製造機，霧化灑水器於高處噴灑於空氣中，並於每日提供上千公升次氯酸水供應參展廠商，使用於攤位及工作人員防疫消毒；四、配置一加侖「乾洗手」給廠商使用；五、將派員於會場不定時巡邏，宣導參觀民眾配戴口罩，做好全面防疫工作。

(工商 )