◎北市勞動局轟遠航無作為 籲中央追查張綱維資金

遠東航空無預警停飛、積欠薪資、遭到廢照，豈料卻仍不辦理歇業、不資遣員工、持續欠薪，無視北市勞動局3度重罰共450萬元，勞動局長陳信瑜痛斥，遠航惡意欠薪，資方毫無作為，呼籲中央應追查負責人（遠航董事長張綱維）的資金流向，不能僅依賴地方政府做勞資對話，而勞動局3月9日也會與遠航員工舉行調解會。

◎滯武漢血友病童與母 今晚返台

滯留在湖北荊門的血友少年小宇和其母親後，預計將搭乘長榮航空BR-766的航班，預計19：15自成都雙流機場起飛，晚間22：40左右抵達桃園機場。

◎醫護禁出國 部分醫院新南向也喊卡

中央流行疫情指揮中心一道「禁令」，宣布醫事人員除非報准不得出國，雖引發不少基層不滿，但事實上，國內不少醫學中心表示，相關「禁令」醫院早就在做，新光醫院和長庚醫院上週院內就公布，希望醫護人員暫緩出國，新光醫院和長庚醫院的新南向計畫都先暫緩。新光醫院每年前往緬甸為當地患者進行義診，暫時延後，而台北榮總十年來每年前往越南為當地患者換肝，考量有急迫性，將如期進行。

◎搶嘸酒精怎辦？高醫大：異丙醇稀釋75％也行

防疫大作戰！高雄醫學大學24日宣布成立跨領域衛教團隊，在開學前夕召集鄰近國小代表，傳授開學防疫攻略，分享「123消毒口訣」，另與李長榮化工攜手合作，將電子級異丙醇稀釋至75％後，共捐贈1萬2000公升給社區鄰里作為消毒液，也能取代酒精殺病毒功能。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)