市場調研機構StrategyAnalytics給出的報告顯示，5G手機銷量將會在今年飆升，因為從2020年開始，將會有更多的中階，甚至低階的5G手機推出，尤其是在大陸市場。

小米集團副總裁，大陸區總裁，紅米Redmi品牌總經理盧偉冰表示，2020年2000元(人民幣，下同，約8600新台幣)以上都不用考慮4G手機了。

紅米去年推出1999元5G手機Redmi K30，盧偉冰曾表示它的意義猶如2011年小米發佈1999元手機推動智慧手機普及一樣，這樣的價格對5G手機的普及有著歷史性意義。

2019年第三季度小米業績電話會上，雷軍表示，2021年會出現千元5G手機。2020年小米預計發佈10款以上的5G手機，預計大陸市場5G手機滲透率達到40%-50%，小米依然會做到價格厚道的5G手機。未來3-4年所有人都會換成5G手機，這是非常大的市場需求。

(中時電子報)