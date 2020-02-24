美國聯準會維持寬鬆，且通膨缺乏增溫壓力，加上新冠肺炎疫情在中國境外迅速擴散，引發市場對全球經濟成長遭殃的顧慮，公債殖利率上周再度下探空前新低水位，促使國際資金連續59周蜂擁進債券基金避險。觀察EPFR最新數據，上周超過180億美元進駐包含投資級債、市政債、MBS、政府債、高收益債和新興債在內的整體債券基金。

摩根環球債券收益型產品經理陳若梅指出，新冠疫情近期於全球擴散速度加快，市場擔憂疫情恐衝擊全球供應鏈和中國經濟成長，趨使資金湧入債市避風頭，除了美國30年期公債殖利率上周五一度跌至1.89%的歷史低點，美國10年期公債殖利率也同步跌破1.5%的指標水位，並為債券型基金再添投資魅力，包含投資級企業債、高收益債和新興市場債在內等三大主要債券基金已連續兩周獲國際資金全面進駐。

進一步來看，陳若梅表示，信用評等較高的投資級企業債券持續最受投資人青睞，上周再獲128.9億美元，推升連續吸金周數來到第57周；新興債基金亦連兩周流入皆超過20億美元；高收益債券也已連續三周吸金。

摩根環球債券收益型產品經理陳若梅分析，近年市場震盪已成常態，推升投資人的風險意識，隨著疫情持續蔓延，市況不明朗讓投資人面臨「進場」情卻的窘境，不想心情跟著七上八下，突顯現階段核心布局的重要。

陳若梅進一步指出，過去15年統計數據顯示，新興市場債券和高收益債券平均報酬率約介於5-7%左右，但波動度相對較高，反觀環球債券收益策略報酬率雖然達5%，但波動度卻約新興市場本地債的三分之一，僅3.6%，反映透過靈活調整多重債券，能成功創造上漲表現，讓投資人以「平均以下的波動」追求「水準以上的報酬」，相當適合作為現階段的核心配置。

(時報資訊)