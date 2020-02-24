中央流行疫情指揮中心公布確診地圖，北市7例居冠，台北市長柯文哲稱若社區感染到群聚程度，北市就開設一級應變中心；黃珊珊則說，標準不是北市訂，是按中央標準而訂，中央若一級開設、北市就開，北市現在還是「應變小組」，要升「應變中心」是要依中央認定才能升級的。

黃珊珊表示，其實北市本身早訂下的規定，只要是第4級的衛生局就可以開應變小組，但現在已拉到府的等級，所以由她來當指揮官，要到應變中心才是市長當總指揮，但中央也沒有升到一級，還是衛服部，也還不到行政院，因為這是有分級制度。

她說，北區的總指揮官是台北市立聯合醫院副總院長璩大成，他也是北市應變小組的主要成員，所以中央跟地方的資訊都有在一起，要升級會配合中央升級，自27日起，她跟衛生局長黃世傑也每天在晨會向柯市長報告相關疫情。

她統計，24日止，北市居家隔離新增9人，而先前217名居家隔離者全部解列；居家檢疫者有3044人，解列1092人，其中10人有症況（6人就醫、4人未就醫）；違反居家隔離、檢疫規定並遭罰者有63人，其中4人罰7萬、1人罰6萬、其餘皆罰1萬；17日至今增加的社區監測通辦採檢者有867人，市府已把20個超前部署方案給各局處準備。

對於鑽石公主號的旅客被安置在陽明山檢疫所隔離，黃珊珊僅說「要問中央。」

(中時 )