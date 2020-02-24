苗栗高中胡均霖大學學測考5科74級分。（何冠嫻攝）

今年苗栗高中學測成績大幅提升，五科總級分最高 74 級分、60級分以上達 26 人，數理資優班學生胡均霖在3年前國中會考5A9＋，選擇進入苗中就讀，3年來不曾補習，按部就班努力讀書，今年學測考5科74級分、4科60滿級分，表現優異。

苗栗高中校長劉瑞圓說明，今年449人5科全考，60級分以上計26人，比去年增加一倍。自苗栗國中畢業的胡均霖，國中會考成績優異，在父親建議以及認為自己適合在熟悉環境就讀，選擇苗栗高中，並以繁星計畫為目標，努力學習。

胡均霖3年來不曾補習，他說，課後完成作業與小考準備學習效率最佳，也較好統整大範圍的考試。胡均霖在學測之前遭逢父喪，但他不讓父親擔心與失望，忍住傷痛調適自我努力讀書，學測拚出5科74級分好成績，未來將選擇中醫學系就讀。

校方指出，就近入學可以創造卓越，5科60級分以上的26人中，有8人獲頒苗栗縣政府鮭魚回流計畫獎學金，未來將持續落實「在地就學，打造卓越」的願景及目標，盼更多苗栗子弟留在家鄉求學，優秀不必捨近求遠，朝自己的未來與目標邁進。

(中時 )