伊朗半官方媒體「伊朗勞動新聞社」報導，伊朗什葉派重鎮庫姆市，自13日起已有50人死於新冠肺炎。這個說法與官方大不同。伊朗官方24日透過國營電視台公布，新增4人死亡，新冠肺炎死亡人數累計達12人，確診病例共47例。

(中時 )