伊朗半官方媒體稱庫姆已50人死於新冠遠高於官方說法的12死 17:292020/02/24 中時 鍾玉玨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗半官方媒體「伊朗勞動新聞社」報導，伊朗什葉派重鎮庫姆市，自13日起已有50人死於新冠肺炎。這個說法與官方大不同。伊朗官方24日透過國營電視台公布，新增4人死亡，新冠肺炎死亡人數累計達12人，確診病例共47例。 (中時 ) #伊朗 #媒體 #50 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 德爆槍擊案8死5傷 槍手死在家中 07:592020/02/20 國際 埤頭國小50學生下田種稻 體驗農民辛勞還能賺畢業旅費 16:442020/02/20 生活 陸27城躋身全球房價漲幅前50高城市 20:552020/02/20 財經 50例未爆彈 旅遊史非決戰點 04:102020/02/21 生活新聞 新聞早班車》50例未爆彈 旅遊史非決戰點 07:302020/02/21 政治 疫情不只影響航空 全球最大船運公司 已取消超過50個船班 07:542020/02/21 國際 UBA》台師首勝 群總：朝小巨蛋邁出50步 18:542020/02/22 體育 陸籌備雲綜藝 50小時就開播 04:092020/02/23 時尚娛樂 新冠肺炎伊朗8死 陸以外死亡人數最多國家 21:592020/02/23 國際 伊朗恐有社區感染 已累計8死 01:582020/02/24 國際大事 國際熱門新聞 皇家2字點怒火 哈利梅根砲轟女王 - 國際 權鬥！馬國總理馬哈地退黨辭職固權 安華接棒恐又落空 - 國際 39人29中鏢 韓赴以朝拜團恐大散病毒 - 國際 伊朗庫姆地區新冠肺炎死亡人數達到50人 - 國際 馬哈地請辭暫代 大馬可能出現首位女總理 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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