人民幣在岸價小幅收升0.1％ 17:382020/02/24 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價24日小幅走升，下午4點半收報7.0315元，較上一交易日收盤價7.0386元上漲71個基點，漲幅0.1％。截至17點10分，離岸價報7.0370元，跌4個基點，跌幅0.01％。 人民幣兌美元中間價24日報7.0246元，貶值36個基點，貶值幅度0.05％。 (工商 ) #基點 #小幅 #人民幣在岸價 #收升 #人民幣兌 也許您會感興趣 推薦閱讀 人行一年期LPR降10個基點 10:222020/02/20 財經 人民幣中間價貶14個基點 連三貶 10:442020/02/20 財經 近四成民眾看貶人民幣 減持意願創三年新高 14:222020/02/20 財經 在岸人民幣收貶212個基點 曾貶破7.02 18:442020/02/20 財經 譜瑞、群聯交投活絡 留意認購 04:102020/02/21 證券．權證 陸1月實際使用外資增幅回落 疫情影響已顯現 15:132020/02/21 財經 新台幣周貶幅三年來最大 瑞銀：續看好亞幣全年前景 04:092020/02/22 金融．稅務 肺炎重擊、心慌避險 金價狂飆七年新高 20:202020/02/22 財經 美債殖利率探底 黃金七年新高價 04:092020/02/23 財經要聞 人民幣中間價連五貶 報7.0246 10:362020/02/24 財經 財經熱門新聞 被疫情黑天鵝嚇趴 美股期指大屠殺800點 - 即時 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 台積電放大絕助攻 華為新晶片輾壓死對頭 - 財經 日韓航班剩三成 華航恐陷最冷寒冬 - 財經要聞 - 工商時報 疫情大暴走！知名投資人：美科技股恐崩20％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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