人民幣兌美元在岸價24日小幅走升，下午4點半收報7.0315元，較上一交易日收盤價7.0386元上漲71個基點，漲幅0.1％。截至17點10分，離岸價報7.0370元，跌4個基點，跌幅0.01％。

人民幣兌美元中間價24日報7.0246元，貶值36個基點，貶值幅度0.05％。

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