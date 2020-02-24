為提高住房率並吸引國人住房，台北君悅酒店自即日起推出多重慢活住宿專案，包含：1.4月5日前連續入住兩晚加贈3000元消費抵用金的「暢心怡然」專案，2.即日起至8月31日止推出的「限時買二送一」專案，凡連續入住兩晚即可享第三晚免費，讓假期更長玩得更開心。

君悅酒店「暢心怡然」專案內容為即日起至2020年4月5日止，凡以每日標準房價連續入住酒店任一房型兩晚，即可獲得新台幣3,000元消費抵用金，可消費抵用於館內9間餐廳與Oasis Spa療程等。住宿期間享有無限次使用綠洲健身中心、戶外溫水泳池、三溫暖等設施。

「限時買二送一」則是即日起至8月31日連續入住君悅任一客房兩晚，可享第三晚免費優惠（約66折優惠），住宿期間更享無限次使用綠洲健身中心、戶外泳池、三溫暖等設施。讓每位旅客皆能從容體驗五星級酒店的各項尊榮服務，深度體驗台北城市之美。

君悅酒店表示，前述住房優惠，折扣適用於價格較低之房型，未使用部份禁止取消、轉讓、延期或退款，不適用團體或會議團體訂房，亦不得與其他專案優惠合併使用。另專案住房每日限量供應。

(工商 )